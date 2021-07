Gavin Newsom pide a todos los californianos reducir consumo de agua en un 15% ante la brutal sequía

Gavin Newsom, gobernador de California, firmó una nueva proclamación de emergencia por la sequía que atraviesa el estado para incorporar nueve condados más y llegar a 50 en la entidad, y también firmó una orden ejecutiva para pedir a los californianos ahorrar agua de manera voluntaria.

Hablando en las orillas de un degradado Lago Lopez, en el condado de San Luis Obispo, el gobernador volvió a acentuar la urgente situación de California por la reducción de recursos acuíferos conjugados con el aumento de temperaturas.

El mencionado lago se encuentra en un 30% de su capacidad, en una situación que se presenta en muchas otras reservas de agua del estado por la sequía.

San Luis Obispo, uno de los nueve condados agregados hoy al estado de emergencia, registró durante la semana pasada 17 grados más de temperatura con respecto al promedio histórico.

Otros condados que fueron incluidos este jueves son Marin, Monterey, Santa Clara, Santa Bárbara e Inyo, con lo que ahora 50 condados de los 58 que componen el estado se encuentran en estado emergencia.

Eso significa que el 42% de la población de California enfrentan directamente medidas para cuidar del vital líquido. El Condado Los Ángeles, el más poblado del país, no está en estado de emergencia.

Relacionado: Cárteles roban millones de galones de agua diarios para cultivar marihuana en desierto californiano

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom will discuss California's response to deepening drought conditions. https://t.co/dFBeYZzhp5

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 8, 2021