Cárteles roban cientos de millones de galones de agua en el sur de California para cultivar marihuana

En plena sequía de proporciones históricas en California, cárteles de drogas se han dedicado a robar cientos de millones de galones agua en el llamado desierto alto del Condado de Los Ángeles para cultivar marihuana en grandes cantidades, se anunció este miércoles.

Durante el anuncio realizado por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles de un histórico operativo en junio que resultó en la confiscación de unas 16 toneladas de marihuana, las autoridades señalaron que la proliferación de cultivos de marihuana en pleno desierto (de 150 en 2020 a más de 500 en 2021) ha sido acompañada por el criminal robo del vital líquido: unos 2 ó 3 millones de galones de agua diarios.

El sheriff Alex Villanueva estimó que para una cosecha completa en los cientos de sembradíos ilegales descubiertos en el Valle Antelope se requiere de unos 150 millones de galones de agua, y que típicamente los cárteles realizan cuatro cosechas anuales.

Un especialista en aguas explicó en la conferencia de prensa que cada planta de marihuana podría requerir de 3 galones de agua diarios durante las 12 semanas que dura el proceso de cultivo. El estado de California afronta un peligroso verano en el que las reservas de agua están en mínimos históricos.

#DEA participating in a press conference to discuss the recent illegal (unlicensed) marijuana eradication op in the Antelope Valley. Approx. 56% less marijuana is coming across the U.S. Southern border(2016-2020). Now, most black market marijuana is grown here & sent elsewhere. pic.twitter.com/DruV9MVpqz

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) July 7, 2021