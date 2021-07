Sheriff de Los Ángeles anuncia golpe histórico al confiscar 16 toneladas de marihuana ilegal cultivada en el desierto

El Sheriff de Los Ángeles anunció este miércoles que en días recientes se logró dar el mayor golpe de la historia del condado contra la marihuana ilegal al ser destruidos alrededor de 200 cultivos de unos 500 identificados solo en el Valle Antelope e incautarse unas 372,000 plantas de la hierba.

En una conferencia de prensa en la que participaron la supervisora Kathryn Barger, el congresista Mike García y representantes de otras agencias, el sheriff Alex Villanueva dijo que las operaciones ilegales de marihuana son obra de los cárteles de drogas que están plagando varias regiones del sur de California, incluyendo el Valle Antelope, una región desértica en el extremo norte del condado.

Un aspecto crucial de la operación ilegal de la marihuana en el Valle Antelope es el robo de millones de galones de agua para los cultivos en pleno desierto, especialmente ahora que el estado atraviesa una amenazante sequía.

De acuerdo con el resumen del operativo de 10 días que se dijo inició el 8 de junio y en el que el LASD trabajó junto a la DEA con arriba de 400 agentes involucrados, fueron arrestadas 131 personas, la mayoría inmigrantes indocumentados.

#DEA participating in a press conference to discuss the recent illegal (unlicensed) marijuana eradication op in the Antelope Valley. Approx. 56% less marijuana is coming across the U.S. Southern border(2016-2020). Now, most black market marijuana is grown here & sent elsewhere. pic.twitter.com/DruV9MVpqz

