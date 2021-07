Partidazo en Los Ángeles: la Liga MX definió cómo seleccionará a las estrellas que representarán a México contra la MLS

Cada vez está más cerca el duelo más esperado del verano. Las estrellas de la MLS se enfrentarán a los mejores jugadores de la Liga MX en el MLS All-Star Game 2021. El juego tendrá lugar en el Banc of California Stadium y ya se conocen detalles de la organización del compromiso.

Mark it down: MLS vs. @LigaBBVAMX for the 2021 #MLSAllStar Game by @Target !

League vs. League. Best vs. Best.

La Liga MX anunció cómo será el proceso de selección de sus futbolistas a través de un videoclip compartido en sus redes oficiales. El equipo azteca estará conformado por 26 futbolistas que serán definidos en los próximos días.

14 jugadores serán los nominados al Balón de Oro 2020-2021 del torneo mexicano, que se desarrollará el próximo 17 de julio; 11 futbolistas serán seleccionados por el mejor director técnico de la temporada y finalmente el último jugador será escogido a través de un proceso liderado por Miker Arriola, presidente de la Liga MX.

En el caso norteamericano, 11 futbolistas del torneo serán elegidos a través de las votaciones del público. En este sentido, los aficionados tendrán la potestad de elegir a un jugador por posición. El duodécimo futbolista con más votos también será parte de la plantilla.

Major League Soccer has released the jerseys their stars will be wearing during the 2021 All-Star Game when the MLS side takes on the stars of Mexico’s LigaMX at Banc of California Stadium in Los Angeles on August 25th.

