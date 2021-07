Carlos Vela en modo Messi: el mexicano tiene libertad de firmar un precontrato fuera de Los Ángeles FC

El delantero mexicano, Carlos Vela, de Los Ángeles FC se encuentra “modo Messi”. El azteca es el futbolista estandarte del club norteamericano, sin embargo su contrato está a cinco meses de finalizar y aún no ha dado señales de su renovación. Incluso, Vela podría firmar un precontrato con cualquier otro equipo y en México parecen frotarse las manos.

Carlos Vela es uno de los jugadores más importantes del equipo de la MLS. El mexicano ya demostró toda su valía luego de marcar 34 goles en la temporada de 2019, cifra que le permitió convertirse en el máximo anotador del torneo. Sin embargo, pese a estar a gusto en el equipo, el futuro del mexicano no tiene claridad.

El contrato del delantero azteca expira el próximo 31 de diciembre. Según informaciones de AS, el futbolista habría manifestado la posibilidad de mudarse a Australia y, en este sentido, continuar su carrera futbolística en aquel país.

Su vuelta a tierras aztecas podría ser una posibilidad. Sin embargo, son pocos los clubes que podrían seducir al delantero. En primera instancia, Tigres y Rayados de Monterrey son dos equipos que financieramente podrían asumir su contrato. No obstante, existe otro equipo que, probablemente se le dificulte el tema económico, pero el emocional lo tiene en el bolsillo: Chivas de Guadalajara.

Finalmente, quedará conocer qué decisión puede tomar el mexicano. Sin embargo, el futbolista deberá preocuparse por recuperar un óptimo estado físico. Las lesiones le han hecho perder una gran cantidad de partidos, pero Carlos Vela ha ganado confianza en las últimas jornadas a través del gol.

⚽ ¡Gol de Carlos Vela! 🇲🇽🕯️⭐

Cracklitos finally scores his first goal of the season! Great pass from Eduard Atuesta, and sharp finish by Vela.

(1-0) #LAFCvFCD #LAFCpic.twitter.com/uACLfbRnNY

June 24, 2021