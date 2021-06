El mexicano Carlos Vela marcó un golazo que puso a vibrar a la MLS

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La última jornada de la MLS estuvo protagonizada una vez más por futbolistas mexicanos. “Chicharito” marcó su octavo gol con LA Galaxy y Carlos Vela protagonizó su reencuentro con las redes al marcar su primer gol de 2021. Además de la diana, el azteca contribuyó con una asistencia para sentenciar la victoria de LAFC 2-0 sobre FC Dallas.

Luego de padecer importantes lesiones, Carlos Vela ha vuelto a las canchas paulatinamente. Poco a poco el mexicano ha retomado su ritmo en el fútbol norteamericano. Luego de ser uno de los máximos goleadores del torneo, el delantero afrontaba una gran sequía goleadora que lo tenía alejado de las redes desde noviembre de 2020. Sin embargo, el Banc of California pudo presenciar su regreso al gol con una espectacular anotación.

“Feliz de ganar el partido en cada ante nuestros fans. Volvieron muchos sentimientos del pasado (…) me sentí mucho mejor de la lesión y, cómo dije la semana pasada, comencé a sentir que estoy de regreso y este es el Carlos que el equipo espera y quiero hacer las cosas que debo hacer”, aseguró el futbolista al terminar el encuentro.

El delantero de LAFC ha venido de menos a mas en la temporada. Carlos Vela ha tenido que ir recuperando el ritmo de competencia en el transcurso de la temporada. Sin embargo, el mexicano considera que ya está adquiriendo nuevamente su nivel.

“Ya estoy en un ocho tirando a nueve y se empieza a notar (…) por la necesidad de querer regresar rápido no estaba al cien, no estaba suficientemente recuperado para demostrar mi nivel y no lo había podido hacer (…) esperemos que ahora todo sea para arriba y aportar lo que el equipo espera de mi”, concluyó.

El futbolista azteca no fue considerado por su selección nacional para la Copa Oro. Su inactividad y falta de ritmo llevó a que Vela no fuese considerado entre los primeros 60 futbolistas de la preselección. Por los momentos, el jugador de 32 años de edad deberá seguir trabajando para aumentar su ritmo y conseguir engranar una racha goleadora que también favorezca al conjunto estadounidense.

