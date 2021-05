Como en casa: fútbol, tequila y los goles de Carlos Vela

Está claro que la llegada de Carlos Vela a Los Ángeles FC generó que un gran número de aficionados mexicanos se comiencen a interesar por el equipo. En este sentido, el club debía generar una estrategia para mantener a gusto a ese nuevo target entre sus seguidores. De esta forma nace un vínculo muy mexicano que engloba a la ciudad, Vela y tequila.

El equipo norteamericano generó un nuevo vínculo con un patrocinador que comenzará a establecer su alianza con el club. Este nuevo aliado tiene connotaciones muy mexicanas con una intencionalidad más que obvia. La famosa marca Tequila 1800, se une a la familia de LAFC e iniciará su travesía en el mercado estadounidense.

Dedication to the game makes the taste of victory even sweeter. Welcome to the team, @lafc. pic.twitter.com/AMQ0Blc5Hl

— 1800 Tequila (@1800Tequila) May 18, 2021