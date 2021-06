Le sobran los goles: “Chicharito” le responde a Gerardo Martino

Una montaña rusa de emociones, eso es lo que se ha vivido en torno a Javier Hernández. Gran parte de la afición mexicana quería de vuelta en “El Tri” a “Chicharito”. Gerardo Martino lo incluyó en una larga lista de preseleccionados, pero luego lo sacó para los partidos amistosos. Ante esta primera decepción el delantero mexicano responde de la manera más clara posible, con goles.

En la selección mexicana se ha criticado mucho la ausencia de un delantero centro que imponga condiciones en el área rival. La jerarquía en el ataque parecía haberse perdido y ante este panorama surgió el regreso de “Chicharito” con la selección mexicana. Sin embargo, la convocatoria del “Tata” resultó ser un simple amago. El delantero azteca quedó fuera de los siguientes partidos del combinado nacional.

El delantero de Los Ángeles Galaxy no bajó su nivel ante esta clara decepción. En una nueva jornada de la MLS, Javier Hernández consiguió anotar para su club y, en este sentido, abrir el marcador que terminaría favoreciendo al conjunto del Galaxy 1-2 sobre Vancouver Whitecaps.

There it is! ⚡️@CH14_ finds the opener for the @LAGalaxy! #VANvLA pic.twitter.com/tmrD9LpGRq

— Major League Soccer (@MLS) June 24, 2021