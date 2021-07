Agenda de eventos: Diversión dentro y fuera de casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Música caribeña

Los shows presenciales en la Julianne and George Argyros Plaza del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) vienen con un sabor latino local. Este viernes, como parte de la serie Summer Sounds, actúan la banda Very Be Careful y el DJ King Steady Beat. El primer turno será para el DJ, que de 6:30 a 7:30 pm, celebrará el día de la independencia colombiana con ritmos de cumbia, salsa, champeta y porro. El plato fuerte estará a cargo de Very Be Careful, veteranos del vallenato y de otros sonidos caribeños. Viernes 6:30 a 8:30 pm. Boletos $10. Informes (714) 556-2121 y scfta.org.

Danza en vivo y virtual

Para celebrar la reapertura de Los Angeles y la disminución en las restricciones sanitarias, el Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) amplificó el área pública de sus presentaciones de danza al aire libre. La serie Dance at Dusk ya puede albergar el doble de su capacidad original en la Jerry Moss Plaza, y este fin de semana lo festeja con la presentación del Alonzo King Lines Ballet, que tiene shows toda la semana. La compañía de ballet clásico con un toque de contemporáneo, trae a su tropa de doce miembros. Hasta el domingo, 7:30 pm, todos los días. Boletos $150 por un set de cuatro boletos. También se podrá ver la transmisión en vivo el domingo gratis. Es necesario registrarse con anticipación. Informes para ambos eventos musiccenter.org.

Más de MusiKaravan

El dúo de instrumentistas de MusiKaravan, Etienne Gara y YuEun Gemma Kim presenta su noveno episodio, MusiKaravan to the Rescue, en la página web de The Soraya. En esta ocasión, los artistas, que viajan por las carreteras de California presentado conciertos en las calles gratis, enfrentan algunos retos y necesitan un poco de cariño antes de volver al camino. Para continuar su aventura en su vieja minivan, vienen al rescate trabajadores de un estacionamiento de casas rodantes cerca de Paso Robles, California. Música, vínculo humano y bellos escenarios ayudan a salvar el día para que todos puedan regresar a sus vidas en paz e inspirados. Disponible en thesoraya.org/musikaravan.

Charla sobre cine

En la serie Mexican Cinema and Hollywood Western, que presenta el museo Autry, el curador de este centro, Josh Garrett-Davis, habla con Laura Isabel Serna, historiadora de cine de la Universidad del Sur de California, acerca de la historia entrelazada de las industrias fílmicas de Hollywood y México y de las diversas maneras en que la gente y las películas se movilizaron a un lado y otro de la frontera. La conversación aborda temas como los fanáticos de Tom Mix en México, Pancho Villa en la gran pantalla, extras mexicoamericanos y las conexiones entre la comedia ranchera y las cintas musicales de vaqueros en el rancho grande. Gratis. Disponible en theautry.org.

Ópera en corto

El más nuevo Digital Short de la LA Opera, “The Zolle Suite”, ya se puede ver en línea. La nueva producción de la compositora Dy Yun, ganadora de un premio Pulitzer, presenta en la pantalla digital tres capítulos de su ópera Zolle de 2005, que fue producida por Ron Diamond de Acme Filmworks. En momentos abstracta, convincente y resignada, los tres movimientos de la ópera son traídos a la vida por un trío internacional de directores de animación, Steven Woloshen, Benjamin Swiczinsky y Kristian Pedersen. Cada uno de ellos crea su propia interpretación visual del llamativo mundo musical de Du Yun. Gratis. Disponible en LAOpera.org/Zolle.

Inicio de serie

Durante julio y agosto, el Lincoln Center de Nueva York presentará un programa que tiene como fin que adolescentes y jóvenes con discapacidades aprendan acerca de la historia de la discapacidad, su cultura y relatos relacionados. Durante el evento virtual de inauguración, Jermaine Greaves, becario del Lincoln Center y promotor de los derechos de las personas discapacitadas, hablará de la historia y los derechos de las personas con estas características; también moderará un panel de artistas y diseñadores con discapacidades y será anfitrión de una actividad en la que se relatará una historia. Gratis. Domingo 3 a 4 pm, hora del Este. Es necesario registrarse. Informes lincolncenter.org.

Comienza la feria

Este año regresa de manera presencial la OC Fair, una de las festividades de la temporada más importantes del sur de California. Como en el pasado, la feria, que tiene como tema Time for Fun!, se desarrollará en el Pacific Amphitheatre, The Hangar y en escenarios del fairgrounds del condado de Orange. Para este año, la Toyota Summer Concert Series comienza con el concierto de Brantley Gilbert el 29 de julio, y sigue con artistas como Rebelution, Cheap Trick with Blue Oyster Cult, Dwight Yoakam, X con Los Lobos, Cole Swindell, Ramón Ayala y otros. Boletos miércoles y jueves $12; viernes a domingo $14. 6 a 12 años y mayores de 60 $7. Gratis menores de 5 años. Termina el 15 de agosto. Informes ocfair.com/thefair.

Concierto de jazz

Katalyst es un colectivo de nueve artistas que se especializa en conectar el jazz del pasado y del futuro de la costa oeste. Su estilo puede ser descrito como instrumental contemporáneo, y su principal característica es que cada integrante escribe y compone, por lo que cada tema está lleno de una amplia variedad de influencias musicales. Son parte del programa de este año de la serie Grand Performances, que tiene lugar la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). Antes de los Kats, el DJ Alfred Hawkins amenizará la noche. Entrada gratis; es necesario hacer reservación. Viernes 6 a 9 pm. Informes grandperformances.org.