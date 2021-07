Funes Mori le respondió a las críticas: “Trabajo para estar acá, elegí estar acá cuando se me diera la oportunidad y la estoy aprovechando”

México dejó en el olvido la falta de eficacia y efectividad de cara al gol. El principal responsable fue Rogelio Funes Mori. El futbolista de Rayados de Monterrey contribuyó al marcar un par de goles, en la goleada del conjunto azteca 0-3 sobre Guatemala por la segunda jornada de la Copa Oro.

El futbolista nacido en argentina, respondió a las críticas con goles, pero también les dedicó unas palabras tras finalizar el encuentro. “Trabajo para estar acá, elegí estar acá cuando se me diera la oportunidad. Se me dio y la estoy aprovechando”, expresó el jugador en unas declaraciones recopiladas por TUDN.

Mexico gets their first goal of the tournament and takes the lead against Guatemala 🔥 pic.twitter.com/2F9hbJsuTV

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2021