Imperdible: Rogelio Funes Mori derrochó toda su magia para “El Tri” en una noche perfecta en la Copa Oro

La selección mexicana de fútbol dejó a un lado los fantasmas de la primera jornada y los más importantes, los del gol. “El Tri” goleó 0-3 a Guatemala en la segunda jornada de la Copa Oro. El héroe del partido fue un “Mellizo” y su nombre es Rogelio Funes Mori.

Más mexicano que nunca. El futbolista de Rayados de Monterrey marcó sus primeros dos goles oficiales con la camiseta de “El Tri”. Luego de que se comenzara a susurrar críticas de su anterior partido, el nuevo jugador azteca respondió a la confianza de Gerardo Martino e influyó notoriamente en el resultado con un par de goles.

He scores Mexico's first goal in the Gold Cup 🇲🇽

The touch, control and finish from Rogelio Funes Mori 👌

El primer gol fue una verdadera joya. Funes Mori se generó el solo la acción y definió de manera espectacular contra el arco guatemalteco a los 25 minutos del primer tiempo. A los 10 minutos de la segunda mitad, el delantero marcaría su segundo gol y de esta forma encarrilaría la victoria mexicana dejando atrás los fantasmas de la definición.

Finalmente, el tercero fue obra de Orbeín Pineda, jugador de Cruz Azul que tiene serias intenciones de salir a Europa en el próximo mercado de fichajes y, con estas actuaciones, es aún más probable.

El delantero de Rayados de Monterrey tiene un repertorio de talentos bastante completo. La definición no es su única facultad. El “Gaucho” asistió magistralmente a sus compañeros en muchas oportunidades, pero estos no fueron contundentes de cara al gol. Sin embargo esto es un buen indicio de que “El Tri” tiene un futbolista eficaz y con mucha claridad en el frente de ataque.

“Las controversias no terminarán nunca, las comparaciones seguirán de manera infinita. Estaría bueno que tengan un corte no por los dos goles de hoy, sino porque hay dos análisis, uno de la gente que está en contra de los naturalizados y la otra que si futbolísticamente el jugador tiene condiciones de estar en la selección”, dijo el argentino en la conferencia de prensa luego del partido.

El conjunto mexicano, con la victoria ante Guatemala, logró llegar a cuatro puntos luego de un triunfo y un empate. Los dirigidos por Gerardo Martino marchan en la segunda posición detrás de El Salvador. La victoria azteca eliminó al conjunto guatemalteco de la presente edición de la Copa Oro.

⚽ Con 🇸🇻 @LaSelecta_SLV como primer clasificado, así quedó el Grupo A de la #CopaOro 🏆 luego de la fecha 2.

⚽ 🇸🇻 @LaSelecta_SLV is the first team to reach the quarter finals. Here are the standings for Group A.#EstoEsNuestro #ThisIsOurs #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/gYEVmaBjRq

— Gold Cup (@GoldCup) July 15, 2021