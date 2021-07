México se cansó de los golpes: “No podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en Concacaf”

El partido en el que México enfrentó a Trinidad y Tobago, por la Copa Oro, dio mucho de qué hablar. En primera instancia del aspecto futbolístico, luego lo relacionado con los “gritos homofóbicos” y finalmente la molestia de la Federación Mexicana de Fútbol por el juego brusco de los trinitarios. Evidentemente, la gota que derramó el vaso fue la fuerte entrada sobre Hirving “Chucky” Lozano que lo bajó de la competencia.

The referee for the 🇲🇽 vs 🇹🇹 match should be fired.

He didn’t attend to Hirving Lozano who laid motionless on the ground for over a minute.

Then he gave a Mexican player a yellow for complaining that he didn’t stop play

How about if that was Eriksen

