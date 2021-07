Alerta de gol en México: en “El Tri” preocupa la falta de definición en la Copa Oro

“El Tri” no pudo comenzar con el pie derecho en la Copa Oro. El conjunto mexicano no logró vencer a Trinidad y Tobago en el inicio del Grupo A. Un empate sin goles fue el amargo resultado que le quitó los tres puntos al conjunto azteca. Ahora bien, el argentino Jorge Theiler reconoció que el error fue en la definición, testimonio que aviva las llamas de los aficionados que pedían la convocatoria de Javier “Chicharito” Hernández.

“México buscó por todos lados, pero tuvimos ineficacia; la pelota no pudo entrar aunque hubo un solo protagonista”, afirmó el Theiler, quien estuvo dirigiendo el encuentro tras la ausencia de Gerardo Martino por suspensión.

Además de la carencia de efectividad de cara al arco rival, el arquero trinitario, Marvin Phillip, tuvo una destacada participación. Sin embargo, Theiler reconoció que la lesión de Hirving Lozano provocó una gran tensión en sus compañeros y los desconcentró en el partido.

“Fue un momento de desesperación. Lo vimos tirado en el césped y no se veía que tenía. Pensamos que había afectado la salud de ‘Chucky’ y estábamos preocupados (…) hoy pensamos en el ‘Chucky’ como persona, en su salud, no en el ‘Chucky’ futbolista”, afirmó el argentino.

Hirving Lozano has left hospital after reconstruction work around his eyebrow following a head injury yesterday, but he has been ruled out of the rest of the Gold Cup 🙏 pic.twitter.com/yJU6HGBL1y

— B/R Football (@brfootball) July 11, 2021