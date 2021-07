Se venden terrenos del edificio colapsado de Surfside

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un juez de Florida aprobó la venta del terreno de Surfside, en Miami-Dade, donde estaba el edificio Champlain que colapsó el pasado 24 de junio y donde perdieron la vida 96 personas. Con apenas días de haber finalizado la búsqueda de cuerpos entre los escombros.

La decisión fue tomada por el juez Michael Hanzman quién aseguró que con esta aceleración de la venta del terreno su intención es que los familiares de las víctimas puedan beneficiarse, económicamente, cuanto antes y con un máximo provecho.

Se estima que esta venta puede efectuarse entre los $100 y $110 millones de dólares. Según Hazman “la audiencia no está interesada en prolongar la negociación” y resaltó que a pesar de que no se trata de dinero, pues eso no devolverá las vida perdidas, en estos casos la ley le da valor a los reclamos legales que se vienen luego de una catástrofe como esta.

Por otra parte, el alcalde del Surfside, Charles Burkett, había mencionado conversaciones con funcionarios de la ciudad de Miami y con familiares de las víctimas a fin de discutir los planes futuros del terreno. Se habló de construir un monumento en el lugar, “definitivamente necesitamos un monumento, se debe determinar dónde va a estar”, dijo Danielle Levine-Cava, la alcaldesa del Condado Miami-Dade.

Al respecto, muchos familiares de las víctimas han estado de acuerdo pues consideran “una falta de respecto” que se construya cualquier otra cosa en ese terreno, aún sabiendo que hubo cuerpos que no pudieron rescatarse. Aunque el alcalde de Surfside, cree que hay familiares que no sacrificaran “fondos potenciales” para que eso sea convertido por el estado en “lugar sagrado”.

En efecto, algunos familiares de víctimas cuyos cuerpos ya fueron encontrados, reconocieron que no les importaría si en ese lugar se hace otra construcción. Mientras que otros familiares, sobre todo de quienes los cuerpos no fueron encontrados, dicen que “sería muy triste, y una falta de respeto, ver una construcción en ese lugar sobre los resto de seres queridos”, así lo manifestó Soriya Cohen, esposa del Dr.Brad Cohen cuyo cuerpo aún no es encontrado.

En lo que se refiere a los llamados “daños colaterales” de la tragedia, especialistas en el área inmobiliaria hablaron del temor que ahora existe entre los residentes de la zona con respecto a las edificaciones en las que viven, por lo que predicen un impacto económico en el área de bienes raíces de Miami para los residentes de Surfside.

Mientras que muchos compradores ahora quieren saber sobre “integridad estructural” y todo lo relacionado a la construcción de sus edificios en esa área, esto probablemente afecte el precio en el que pueda ser vendido ese terreno donde se encontraba el edificio del trágico derrumbe.

La causa del derrumbe parcial de la “Champlain Towers South” aún no han sido determinadas y las investigaciones siguen abiertas.Lo que quedó del edificio en pie fue demolido el pasado 4 de julio para facilitar las labores de búsqueda, que posteriormente fueron suspendidas el 7 de julio, es decir, hace una semana. Hasta el día de ayer, aún habían unas 12 personas desaparecidas

