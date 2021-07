California se convierte en el primer estado en dar ayuda mensual a mujeres embarazadas

El estado de California aprobó un plan de pagos mensuales en efectivo, con el fin de ayudar a mujeres embarazadas y otros adultos jóvenes que califiquen y estén fuera del programa de cuidado de crianza. Se trata del primer plan de ingresos garantizados sin restricción alguna sobre cómo gastarlo, ni condiciones para ser beneficiario.

Este plan consta de $35 millones de dólares iniciales, para garantizar un ingreso garantizado a las personas de bajos recursos. Estará financiado por los mismo contribuyentes y tiene la intención de influenciar a otros estados a otorgar el mismo tipo de ayuda.

The budget includes $35 million to pilot local programs that apply, focused on benefiting "pregnant people and children aging out of the foster care system, who often must make the transition to adulthood on their own." https://t.co/6cPWSxsKf7

— Jason Sisney (@jasonsisney) July 15, 2021