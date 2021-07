Josh Peck reacciona a la sentencia de Drake Bell

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Josh Peck se pronunció sobre el tema legal de Drake Bell. El actor que protagonizó la serie de Nickelodeon, Drake & Josh, fue cuestionado durante una entrevista acerca de la sentencia de su ex compañero.

El productor de 34 años dio recientemente una entrevista a Variety en donde se abordó el tema. “Es indignante, una situación desafortunada. Es decepcionante”, fueron las palabras del también comediante al respecto. Josh no agregó más.

Los actores se volvieron muy populares gracias a su participación en la serie que llevaba sus nombres, sin embargo con el paso del tiempo se distanciaron. La prueba más evidente de que no mantenían una relación de amistad surgió en el 2017, cuando Josh se casó y no invitó a Drake a su boda. En ese entonces, muchos cuestionaron al actor e incluso el músico preguntó por Twitter por qué no había sido invitado.

“Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero… ¿está en casa probablemente? No lo sé”, respondió Peck en una entrevista que dio a Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss.

El día de la boda de Josh, él mismo dijo a Us Weekly que tenía tres años de no hablar con Drake e incluso se vio un poco molesto por la situación, ya que en redes sociales los usuarios lo presionaron para invitarlo.

Los actores se reencontraron en los MTV VMAs del 2017 e incluso corrieron rumores de que prepararían un especial de reunión de la serie juvenil, aunque esto quedó en la especulación.

Drake Bell, de 35 años, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas horas de servicio comunitario en California. Esto tras haberse declarado el mes pasado culpable por el delito grave de poner en peligro a un menor de edad. El músico estuvo presente en la audiencia vía Zoom en donde se habló sobre su caso y se presentaron las pruebas en su contra.

La joven tenía entonces 15 años cuando se vio con el cantante en un concierto en Cleveland. Durante su testimonio en la audiencia virtual, la víctima aseguró que Bell había abusado sexualmente de ella y lo llamó un pedófilo.

Te podría interesar:

· Quién es Janet Von Schmeling, la misteriosa esposa del cantante Drake Bell

· Captan a Drake Bell en Disneyland con su esposa e hijo después de declararse culpable

· Estos son todos los detalles del problema legal que enfrenta Drake Bell

· Drake Bell es acusado de violencia física y verbal por una exnovia