Prende la luz porque ya hay avance de la nueva serie de televisión de Chucky

Chucky, la nueva serie de SyFy, tiene un nuevo avance. A un año de que se lanzó un teaser oficial, la nueva producción del muñeco diabólico presentó más vistazos de lo que será esta nueva historia.

En el clip de 20 segundos se puede ver al muñeco caer en las manos de un joven que lo encontró en una venta de garage. Posteriormente se ven algunas imágenes del muñeco con su clásico cuchillo en la mano.

Este es el primer vistazo a lo que será el trailer oficial de Chucky, el cual se estrenará la Comic-Con 2021.

La nueva serie de Chucky se estrenará por SYFA y USA Network el 12 de octubre, en medio de las celebraciones por Halloween.

A la par del trailer, Entertainment Weekly presentó un nuevo poster oficial de la serie, en donde se puede ver al muñeco diabólico.

La nueva historia está descrita como una refrescante aproximación a la franquicia que explorará a Chucky con una profundidad que sólo es posible en el formato de serie televisiva. Esta creada por Don Mancini y la mente maestra que estuvo a cargo de la antología de terror catódico Channel Zero, Nick Antosca. Te dejamos la sinopsis oficial de Chucky.

“Después de que un muñeco vintage de Chucky acabe en un mercado de un barrio residencial, una idílica ciudad americana se sume en el caos cuando una serie de terroríficos asesinatos empiezan a destapar la hipocresía y los secretos de la localidad. Mientras tanto, la llegada de enemigos —y aliados— del pasado de Chucky, amenazan con revelar la amenaza tras los crímenes y los orígenes secretos del muñeco diabólico como un niño aparentemente normal y corriente que, de algún modo, se transformó en este infame monstruo”.

