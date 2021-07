Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Angélica Vale reveló el favor que le hizo uno de los protagonistas de la serie ‘Friends’… Sí, no es broma, ni se trata de una de sus imitaciones o parodias, sino de algo que le pasó en la vida real con David Schwimmer.

El actor que le dio vida a Ross Geller en la mundialmente famosa serie ‘Friends’ tuvo una anécdota muy simpática con la actriz y presentadora mexicana sobre las nubes, ¡en un avión! y en presencia de su hija, Angélica, y su esposo, Otto Padrón.

“Me le acerco y le dijo ‘Hi, excuse me’… Y su primera reacción fue de ‘¿qué me va a pedir?'”, le explicaba la Vale a su madre, Angélica María al show que tienen ambas en Youtube, ‘Angélicales’.

¿A qué se refería? A que la familia Padrón-Vale estaba viajando rumbo a Los Angeles, en primera clase, en la distribución estaban la pequeña y Otto juntos, pero ella en el asiento de atrás. Angélica contó que decidió esperar a la persona que estaba ocupando el lugar al lado de su familia, para pedirle el cambio.

Pero la sorpresa se la llevó cuando esa persona era nada más y nada menos que David Schwimmer. “Le digo: ‘Perdón, estoy viajando con mi esposo y mi hija, habría forma de que te pases atrás’“, siguió relatando Angie.

La actriz dijo que con toda la simpatía ni dudó en cederle el lugar, y ella, aunque moría por decirle algo prefirió no hacer nada para no incomodarlo… “Quería abrazarlo, pero no hice nada”.

Sin embargo, la revancha le llegó en el aeropuerto de Los Angeles en la línea de espera de Starbucks café… La revancha de los dos, la de ella decirle que era su fan, y la de él de tomarse la devolución de favor.

“David se metió a la cola, la chava de la caja me miró porque sabía que estaba yo, y ahí se me salió la fan y le dije: ‘Go a head, anyway you are my favorite friend’“.

La reacción del actor de ‘Friends’ con el chiste fue de risa, y ella no dudó en decirle que estaba segura que ese chiste se lo hacían siempre… “Te admiro mucho, y gracias por tu amabilidad de dejarme volar junto a mi esposo y mi hija“, le dijo Angélica.

Y con esto la anécdota y el chiste se volvió una realidad: Angélica se hijo amiga de su favorito de ‘Friends’.

MIRA AQUÍ LA HISTORIA DE ANGÉLICA VALE Y EL PROTAGONISTA DE ‘FRIENDS’: