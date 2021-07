Barcelona vs. Real Madrid: conoce los detalles del partido que reunirá a grandes leyendas

Los partidos entre Barcelona y Real Madrid siempre generan grandes expectativas en el mundo del fútbol. Históricos futbolistas han vivido este gran súper clásico mundial. Este martes 20 de julio ex jugadores como Ronaldinho, Figo o Roberto Carlos se enfrentarán en un partido que se desarrollará en Israel, para recordar viejos tiempos.

Real Madrid face Barcelona in a legends Clasico on Tuesday in Tel Aviv. Can’t wait to see these two in action again. 😍 pic.twitter.com/OdAaqbdCro

Este martes, Tel Aviv tendrá la oportunidad de ver a grandes jugadores de la historia del fútbol en un partido amistoso. El juego se llevará a cabo en el estadio Bloomfield, el cual tiene un aforo de 29,000 personas y, según los reportes, se han vendido más de 25,000 entradas para este choque que comenzará a las 13:00 horas (ET de Estados Unidos).

Por parte del conjunto blaugrana estarán jugadores de la talla de Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Javier Saviola y otros futbolistas de renombre de la era de Johan Cruyff, como Andoni Goikotxea y Guillermo Amor. “Ojalá sea una noche divertida que dé alegría a toda la gente que vaya al estadio”, declaró el mítico futbolista brasileño, Ronaldinho Gaucho.

“La Casa Blanca” estará muy bien representada para este duelo amistoso. El conjunto merengue tendrá entre sus filas al portugués Luis figo, jugador que también supo vestir los colores blaugranas. Además, estará el excelso lateral brasileño Roberto Carlos y el propio Iker Casillas, aunque este último no jugará, pero será embajador de la Asociación Real Madrid.

“Estamos aquí para hacer un partido de fútbol bonito (…) tanto el Barcelona como el Real Madrid se han juntado para que la gente disfrute”, expresó el ex arquero merengue.

Pics | Real Madrid legends travel to Israel for the legends game against Barcelona tomorrow pic.twitter.com/RlqbPnzIBp

En este partido impartirá justicia Sapir Berman. Esta jueza ha ganado gran popularidad en Israel luego de que en abril se convirtiera en la primera juez transgénero que pitó un partido de fútbol profesional. Su presencia en el partido motiva su aceptación y la inclusión de casos similares al de Sapir.

Sapir Berman made history by becoming the first transgender woman to referee a match in Israel’s Premier League 👏

Beitar Jerusalem captain Idan Vered even had time to admire her nails 💅 pic.twitter.com/Qkc9daUPTw

