La empresa más grande de taxis en Houston declara bancarrota; la pandemia Uber y Lyft hunden a Yellow Cab

HOUSTON – Es el fin de una era para una de las compañías más grandes de Houston de servicios de taxis.

Yellow Cab Houston anunció que ha decidido declararse en bancarrota y que actualmente se encuentra en platicas de negociaciones con la empresa zTrip , una compañía más moderna de transportación, para vender la empresa.

“Los últimos cuatro años han vapuleado la industria de taxis. Competencia no regulada y la pandemia se han combinado para crear un ambiente insostenible para nuestra empresa”, declaró Yellow Cab en un comunicado de prensa.

La bancarrota incluye Texas Taxi, Yellos Cab y las operaciones Fiesta Cab en Austin y San Antonio.

ZTrip es esencialmente la respuesta de la industria de taxis a Uber y Lyft. La aplicación de la compañía zTrip es patrocinada por Transdev, que opera servicios de taxi y limosinas.

