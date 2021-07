Todo lo que sabemos de la nueva película de Indiana Jones

Para sorpresa de muchos y emoción de tantos otros, Indiana Jones tendrá una quinta entrega, pero el misterio que rodea a esta, su producción, dirección, musicalización, etc., tiene a sus fanáticos con muchas más preguntas que respuestas.

Es por eso que el día de hoy te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de la producción, la cual para comenzar y para tranquilidad de muchos, contará con Harrison Ford como protagonista a sus ya no tan disimulables 79 años.

A pesar de que el icónico Steven Spielberg ha sido el responsable junto a George Lucas desde la aclamada trilogía original de dirigir la historia, sorprendió al anunciar que esta quinta entrega no será dirigida por él, sino por el cineasta James Mangold, autor de filmes como Inocencia Interrumpida (1997) y Logan (2017).

Por su parte, el guionista encargado del nuevo largometraje lleno de aventuras de Indy es Jonathan Kasdan, a quien Lucas Film puso a cargo del proyecto.

Una de las principales adiciones al elenco fue la de la actriz Phoebe Waller-Bridge, quien también ha brillado en Hollywood como guionista. De igual forma, Mads Mikkelsen fue también fichado para un papel aún desconocido.

Antonio Banderas fue la gran sorpresa del nuevo elenco, ya que por su versatilidad actoral podríamos esperarlo bien tanto como villano como de aliado de Indy. Y el germano Thomas Kretschmann, quien personificara al Baron von Strucker en el Universo Cinematográfico Marvel, también fue confirmado.

Por su parte, los últimos en sumarse fueron Boyd Holbrook (‘The Predator’) y Shaunette Renée Wilson (‘The Resident’).

Aún cuando no ha sido revelada la naturaleza de la trama del filme, fue el propio director quien, a través de un tuit reveló una importante pista sobre lo que tratará.

The Velvet Underground are fucking great.

That's it. That's my tweet.

(Note — I'm mentally living in 60's NYC right now cause that's where all the movies I'm working on take place.)

— Mangold (@mang0ld) January 22, 2021