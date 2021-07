Trabajadores de farmacias CVS exigirán en sus contratos tener mayor seguridad

Trabajadores de las farmacias CVS en California exigirán a la empresa condiciones de trabajo más seguras después del asesinato de un empleado de una farmacia Rite Aid, la semana pasada en Los Ángeles.

Los empleados, que están en el sindicato UFCW Local 770, están integrando delegaciones para presentar pliegos petitorios a sus gerentes con el propósito de trabajar bajo condiciones de mejor vigilancia, niveles de personal seguros y de alcanzar un contrato laboral más justo, con mejores salarios, horarios adecuados y con un seguro médico familiar accesible y justo.

Yesterday, one of your fellow UFCW 770 members – whose name has yet to be released, was brutally murdered on the job.

But his death should not have happened. For several months, 770 members have highlighted safety issues at this store.

— UFCW770 (@UFCW770) July 16, 2021