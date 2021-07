Le lloran a Miguel Peñaloza, el querido empleado de Rite Aid baleado de muerte por ladrones en Los Ángeles

Una comunidad cercana al centro de Los Ángeles se encuentra consternada por la muerte de un joven hispano admirado por sus compañeros de trabajo en una farmacia Rite Aid y que fue baleado de muerte al confrontar a dos ladrones en el local.

El fatal incidente ocurrió la noche del jueves en la farmacia Rite Aid ubicada en Glassell Park, un barrio al norte del centro de Los Ángeles junto a Eagle Rock. Miguel Peñaloza murió en la escena del crimen y los culpables escaparon.

La Policía de Los Ángeles dijo que el empleado se dio cuenta de que dos hombres se iban de la farmacia sin pagar dos cartones de cervezas y trató de detenerlos alrededor de las 9 pm del jueves. Entonces uno de ellos sacó una pistola y le disparó.

Miguel Penaloza, the Rite-Aid employee shot to death at the Glassell Park pharmacy where he worked, was planning to leave the job soon and had already given notice, @ABC7 reports https://t.co/zjfkvcIR7k

