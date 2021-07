Chris Paul puede volver a Los Ángeles: los Lakers lo tienen en su lista de deseos

Chris Paul se quedó corto una vez más: el legendario piloto de Phoenix Suns fue superado por los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en las Finales de la NBA, acabando con su sueño de ser campeón. Pero “CP3” no está listo para rendirse, lo quiere intentar de nuevo… y podría ser con Los Ángeles Lakers.

“Si Chris Paul decide salirse de su contrato con los Suns, su primera llamada debería ser de su mejor amigo LeBron James, y de los Lakers“, escribió el icónico Magic Johnson minutos después del término de las Finales de la NBA.

If Chris Paul opts out of his contract with the Suns, his first call should be from his best friend LeBron James and the Lakers.

