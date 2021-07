Milwaukee Bucks hace historia: de la mano de Giannis Antetokounmpo gana su primer título de la NBA tras 50 años de sequía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Milwaukee Bucks no falló en su oportunidad de campeonato: guiado por un histórico Giannis Antetokounmpo venció 105-98 a Phoenix Suns para ganar las Finales de la NBA (4-2) por primera vez desde 1971.

The Milwaukee Bucks are CHAMPIONS OF THE WORLD!! pic.twitter.com/yB73gbUJyk — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Terminó una larga espera en Milwaukee. Finalmente, con un equipo enérgico cuya química fue superior a la del resto, el conjunto dirigido por Mike Budenholzer logró remontar un 0-2 adverso e hilar cuatro victorias consecutivas que le dieron el trofeo Larry O’Brien.

Giannis Antetokounmpo se convirtió en el primer jugador en la historia de las Finales de la NBA en lograr la siguiente línea estadística:

+40 puntos.

+10 rebotes.

+5 bloqueos.

Rompió su récord de puntos en un partido de postemporada. Juego de leyenda cuando más lo necesitó Milwaukee. Su legado ya es eterno.

Giannis is the 1st player to reach 40 points, 10 boards and 5 blocks in a Finals game since blocks began being recorded in 1974. #ThatsGame #NBAFinals on ABC pic.twitter.com/RciKT31SwP — NBA (@NBA) July 21, 2021

Antetokoumpo terminó con 50 puntos, 14 rebotes, 5 bloqueos y 2 asistencias. 16 tiros de campo encestados de 25 intentados. Su mayor falencia, hoy, fue su principal virtud: anotó 17 tiros libres, lanzó 19. Una máquina.

◽️ 50 PTS (20 in 3Q)

◽️ 16-25 FG

◽️ 17-19 FT

◽️ 14 REB

◽️ 5 BLK An #NBAFinals performance for the ages from Giannis Antetokounmpo. pic.twitter.com/KQSdXWh6fJ — The Athletic (@TheAthletic) July 21, 2021

Y por supuesto, fue el MVP de las finales. Merecido es poco.

GIANNIS IS THE FINALS MVP 🏆 pic.twitter.com/DNguIfG6Pv — SportsCenter (@SportsCenter) July 21, 2021

Su dupla, Khris Middleton, se encargó de asegurar el título con dos canastas más que importantes en el momento culminante del partido. Su eficaz lanzamiento de media distancia volvió a acabar con las esperanzas de su rival.

Es el complemento perfecto de Giannis Antetokounmpo.

Clutch moment O, lo que es lo mismo, su momento #LasFinalesDeTodaLavida pic.twitter.com/b0b7j35cWJ — NBA Spain (@NBAspain) July 21, 2021

Phoenix erró sobre el final una y otra vez. Por su parte, los locales convirtieron sus lanzamientos libres. Nada más que decir: Milwaukee Bucks es el nuevo campeón de la NBA. Más de 65,000 aficionados lo celebraron afuera del Fiserv Forum. La fiesta durará días.