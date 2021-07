Estados Unidos extiende cierre de la frontera ante aumento de casos de variante Delta de coronavirus

El gobierno del presidente Joe Biden amplió el cierre de las fronteras con México y Canadá, ante el temor de más casos de la variante Delta de COVID-19, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Para reducir la propagación de COVID-19, incluida la variante Delta, Estados Unidos está extendiendo las restricciones de viajes no esenciales al país y los cruces terrestres y en ferry con Canadá y México al 21 de agosto“, indicó el DHS en Twitter y a través de un comunicado.

Agregó que la posible reapertura de las fronteras se coordinaría con los gobiernos mexicano y canadiense, a fin de identificar “las condiciones bajo las cuales las restricciones puedan reducirse con seguridad y sosteniblemente”. Esto también permite la expulsión expedita de inmigrantes.

DHS is in constant contact with Canadian and Mexican counterparts to identify the conditions under which restrictions may be eased safely and sustainably.

— Homeland Security (@DHSgov) July 21, 2021