Humilladas: Team USA de fútbol femenil cayó 3-0 ante Suecia en Tokio 2020

Como el despertar de un sueño la selección femenil de fútbol de Suecia puso fin a la memorable racha de 44 partidos invictos que gozaba el conjunto de Estados Unidos, y lo peor es que fue por una goleada en el debut de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con un resultado de 3-0 las suecas doblegaron el poderío del Team USA, un hecho que ninguna selección había podido capitalizar desde el 19 de enero del 2019, cuando cayeron ante Francia 3-1.

The second-longest unbeaten streak in USWNT history came to a close at 44 games following today's loss to Sweden at Tokyo Stadium.

Suecia no es cualquier conjunto para las estadounidenses, pues esa selección se encargó de dejar a Estados Unidos sin opción a medalla en las olimpiadas de Brasil 2016, al eliminarlas en la tanda de penales para el paso a la semifinal.

La sueca Stina Blackstenius fue la pesadilla del conjunto de barras y estrellas, pues se encargó de anotar dos golazos fundamentales para el triunfo.

