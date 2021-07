Revelaron otra novia en la Premier League para Jesús ‘Tecatico’ Corona

Mientras Jesús ‘Tecatito’ Corona disputa la Copa Oro con la Selección de México en los Estados Unidos en Inglaterra revelaron que el Tottenham Hotspurs estaría interesado en hacerse con sus servicios para la próxima temporada.

Actualmente el contrato del extremo mexicano vencerá el 30 de junio de 2022 y desde Londres lo tienen en la mira. Este rumor fue revelado por el periodista Duncan Castles del Sunday Times.

La llegada de Nuno Espírito Santo supone cambios en los Spurs y se contemplan las salidas de Lucas Moura y Erick Lamela. Por lo tanto, también se esperan llegadas y con Corona obtendrían a un atacante que puede jugar por fuera y por dentro, con 28 años de edad.

• Tottenham pursue Corona

• Liverpool sell Grujic at discount

• Portugal's Simeone

• Corruption charges at Benfica

• Nuno Mendes: Admired in Manchester

• Sporting's Mourinho: No Bruno, no problem

• Replacing Ruben Neves

• Barca + Renato Sancheshttps://t.co/yAAFsR93TH pic.twitter.com/Rvzy8bX2VE

— Duncan Castles (@DuncanCastles) July 21, 2021