El seleccionador de Francia desprestigió la victoria de México en los Juegos Olímpicos de Tokio

México logró una importante y contundente victoria en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio ante Francia. El Tri fue muy eficaz al momento de concretar sus acciones de cara al gol y ganó por una goleada de 4-1. Sin embargo, el entrenador de los “Galos”, Sylvain Ripoll, le quitó mérito e importancia a la victoria azteca.

“Estamos decepcionados no solamente por el resultado, sino por cómo jugamos. No negamos la calidad del equipo mexicano, pero nosotros les dimos facilidades, hoy no tuvimos posesión de balón y tenemos que enfocarnos en eso mucho más”, expresó el seleccionador en unas declaraciones recopiladas por TUDN.

En este sentido, el estratega francés considera que la victoria de El Tri pasa por falencias de sus dirigidos y una cuota de virtudes de los jugadores mexicanos. No obstante, Ripoll culminó reconociendo el talento que tiene esta generación de futbolistas y aseguró que el objetivo de Francia será seguir mejorando.

“Creo que México es muy maduro y tiene mucha técnica. Tenemos que seguir trabajando para lo que viene y también fijarnos en lo individual porque esto es un equipo pero tenemos que impulsar a todos para el partido vs. Sudáfrica”, expresó.

Probablemente, en los papeles franceses no estaba perder contra esta potente y talentosa selección azteca. Luego del partido, el mediocampista Lucas Tousart indicó que Francia debe concentrarse en pensar en su próximo partido en el grupo. Sin embargo, también reconoció que el combinado “Galo” le dejó servida la victoria a los aztecas.

“No entramos con el pie derecho en la segunda mitad y México se aprovechó de eso (…) lo primero que vamos a hacer es despejarnos de lo qué pasó hoy, creo que México es muy maduro y tiene mucha técnica, tenemos que seguir trabajando para lo que viene y también fijarnos en lo individual porque esto es un equipo pero tenemos que impulsar a todos para el partido contra Sudáfrica”, sentenció.

