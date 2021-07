Entra en vigor en Pasadena el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores

A partir de este jueves, la ciudad de Pasadena exigirá el uso obligatorio de mascarillas faciales en espacios públicos en interior, informaron autoridades de la localidad.

Support the health of our commUNITY and help us stay OPEN. 😷 As of today (7/22) masks are again required in all indoor public settings in the City of Pasadena & throughout LA county, regardless of vaccination status. More info here: https://t.co/6GGKmMCipk #pasadena pic.twitter.com/jNCmzOvI0S

