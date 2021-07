Frente a repunte de Covid, ordenan otra vez usar mascarilla en interiores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El jueves por la noche en un salón de baile de Los Ángeles, los asistentes se movían felices al ritmo de la música. Al calor del alcohol se abrazaban y se hablaban al oído. Ninguno traía mascarillas. Era como si el Covid y la amenazante variante Delta no existieran.

El DJ José, quien prefirió que no se revelara su apellido, sudaba nervioso. La mascarilla se le había caído accidentalmente al suelo y no traía otra para reemplazarla. Embriagados por el alcohol, los asistentes se le acercaban para pedirle sus canciones favoritas.

“Yo les suplicaba que mantuvieran su distancia. Era como si no me oyeran. Una y otra vez me respondía ‘me vale el Covid’. Se sentían omnipotentes. En la fiesta en un salón cerrado había más de 100 personas entre adultos mayores y jóvenes ”.

El DJ salió súper asustado del lugar al terminar su jornada. “El lunes voy a ir a hacerme el examen de Covid, pero ya no planeo trabajar en fiestas que no sean al aire libre. La verdad me da mucho miedo enfermarme de Covid”.

Esta semana, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles determinó que ante el resurgimiento de Covid, otra vez será una obligación usar mascarillas en espacios cerrados, a partir del domingo 18 de julio. El empleo de mascarillas se había eliminado el 15 de junio cuando se reabrió la economía.

“El condado de Los Ángeles ha visto un incremento significativo de casos en una semana con 1,000 residentes que han salido positivos cada día y hoy (15 de julio)tenemos 1,500 nuevas infecciones”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, Hilda Solís.

“Esto se ha combinado con un rápido aumento en nuestras tasas generales de positividad y, desafortunadamente a diario más personas son hospitalizadas”.

Indicó que según el Centro de Control de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el condado se encuentra en uno de los niveles más altos de propagación comunitaria.

“Está claro que la variante Delta está aquí y se está diseminando rápidamente y de manera abrumadora en nuestras comunidades no vacunadas. Debemos tomar medidas antes de que veamos un contagio incontrolable”.

Es por eso que a partir del 18 de julio, una vez más todos los residentes de Los Ángeles, deberán usar mascarillas en interiores para frenar el esparcimiento del virus y dar más tiempo para que las personas se vacunen.

“Esta es solo una acción temporal, hasta que podamos reducir nuestros casos y lograr que más personas reciban las dosis que necesitan”.

El DJ José relató que el viernes 16 de julio le tocó ser testigo de cómo a un cliente le negaron el servicio en un popular restaurante de pollos por no traer mascarilla. “Ella alegó que la orden no entraba en vigor hasta el domingo. Amablemente le dijeron que no la podía atender mientras ella protestaba, pero no la dejaron entrar”.

Vicente Ortiz, dueño de los restaurantes Don Chente y El Pescador en Los Ángeles, consideró el regreso de la norma para usar mascarillas en interiores como el resultado de que mucha gente no se quiere vacunar contra Covid.

“Nosotros vamos a cumplir con la norma como siempre lo hemos hecho con todo lo que pide el Departamento de Salud, y vamos a poner un letrero en la entrada de los restaurantes recordando a los clientes que es obligatorio que la usen, a menos que se sienten en el patio”.

Pero aún cuando se sienten en los exteriores sin mascarillas, deben usarlas al entrar a los baños de los interiores.

Un problema con el que se topan, es que cuando el personal, les dice a los clientes al llegar, que deben llevar un cubrebocas para darles el servicio, muchos se molestan y se van.

Ortiz dice que la norma que hace obligado el uso de mascarillas en interiores, realmente no tiene un impacto económico en los restaurantes. “Si estaríamos en problemas, si nos exigen reducir la asistencia otra vez”.

Isabel García, directora de recursos humanos de la cadena de supermercados El Súper en California, dijo que ellos van a hacer lo que las autoridades de salud les ordenen porque les interesa mucho la seguridad de sus empleados y clientes.

“Primero nos dijeron que ya no eran necesarias las mascarillas y seguimos la regla. Ahora anunciaron que hay que volver a usarlas. Vamos a seguir esa regla y avisarle al personal y a los clientes de los nuevos cambios, porque lo primero es la salud”.

La supervisora Solís dijo que este resurgimiento de Covid es el recordatorio más importante para quienes no se han vacunado de que esta pandemia no ha terminado y que siguen en grave riesgo de enfermarse, hospitalizarse y, en última instancia, fallecer.

“La variante Delta no debe tomarse a la ligera, y si no obtienen su dosis, es probable que la variante Delta los encuentre. Afortunadamente, nuestras vacunas son increíblemente efectivas para combatir ésta y todas las demás variantes, especialmente para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte”.

Añadió que al vacunarse, no solo se protege uno mismo, sino también a quienes nos rodean al reducir en gran medida el riesgo de contraer el virus y transmitirlo a otras personas.

La presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez dijo que la variante Delta está teniendo un gran impacto en las comunidades latinas y afroamericanas. “Esto es una llamada de atención para todos los angelinos. Ahora es tiempo de hacer lo correcto por la familia, los amigos y comunidad, y seguir el mandato del condado de usar mascarilla y vacunarse”.

Para recibir una vacuna, visite el sitio: vaccinatelacounty.com o llame hoy mismo al (833) 540-0473 para encontrar un lugar de vacunación cerca de usted.

El doctor Muntu Davis del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles afirmó que el requisito de las mascarillas estará en vigor hasta que se vean mejoras en la transmisión comunitaria de Covid.

“Continuamos urgiendo a todos los residentes elegibles a vacunarse porque la vacunación completa contra Covid es la mejor protección que la gente puede tener. Si no al 100%, reduce significativamente el riesgo de infección, y para el pequeño número de personas que se contagian, reduce el riesgo de hospitalización y muerte”.

Legisladores no quieren vacunarse

Un sondeo del diario Los Angeles Times reveló que 12 miembros de la legislatura de California, se negaron a revelar si están vacunados o no contra Covid. De estos, 11 son republicanos y comprenden el 40% de la bancada republicana.

Los demócratas, quienes tienen una supermayoría en el Senado y la Asamblea, reportaron que el 90% de la legislatura está vacunado, y el 85% del personal.

En las pasadas dos semanas y media, la Asamblea reportó 10 casos confirmados de Covid, 4 de ellos se presentaron en gente completamente vacunada.

El diario San Francisco Chronicle reportó que el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón, está considerando hacer obligatorio las vacunas de Covid, a partir del reciente repunte de casos.