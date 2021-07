Un deportista de la Universidad de Miami acusado de agredir a su exnovia embarazada

El jugador de fútbol americano de la Universidad de Miami, Avantae Williams, ha sido suspendido de todas las actividades del equipo después de que se diera a conocer su arresto por parte de la policía.

Según ha explicado un portavoz de la universidad a través de un correo electrónico, los hechos ocurrieron el miércoles por la noche, cuando las autoridades procedieron a su detención y haber sido acusado de agresión agravada a una mujer embarazada.

El chico, de 20 años, fue arrestado por agentes de la policía del condado de Miami-Dade, la agencia que se había hecho cargo del caso, y posteriormente fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Los detectives aún continúan recabando información para saber más sobre este caso. Por el momento, se desconoce si el joven era el padre del hijo que estaba esperando la violencia. Pero lo que sí se sabe, según un artículo publicado por el periodista del Miami Herald, David Ovalle, que la víctima era su exnovia.

El reporte policial señala que él la agarró por los pelos, la tiró al suelo y le golpeó en la cabeza.

Además, en la base de datos de arrestados del condado de Miami-Dade no aparece el cargo al que deberá enfrentarse Williams ya que ahí solo aparece que el joven de 20 años fue privado de su libertad por un cargo de violencia doméstica.

NEW DETAILS: UM safety Avanate Williams is accused of attacking his pregnant ex-girlfriend, grabbing her by the hair, throwing her to the ground and causing her to hit her head, per arrest report https://t.co/4NHpA0JRvp w/@smillerdegnan

— David Ovalle (@DavidOvalle305) July 22, 2021