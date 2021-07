Gobernadora republicana de Alabama sorprende al culpar a la gente no vacunada por alza en nuevos casos de COVID-19

En una declaración sensata pero que también resulta sorprendente, la gobernadora republicana de Alabama señaló a las personas no vacunadas como la razón de que los casos de COVID-19 se encuentren de nuevo al alza.

Kay Ivey dijo frente a los reporteros en la ciudad de Birmingham: “Se supone que las personas tienen sentido común. Pero es tiempo de empezar a echarle la culpa a la gente que no se ha vacunado, no a las personas normales. Son los no vacunados quienes nos están quedando mal”.

Y prosiguió con inesperada dureza: “Esta gente está siguiendo un horrible estilo de vida, haciéndose daño a ellos mismos… Tenemos que hacer que se pongan la vacuna”.

Pero cuando un reportero le preguntó qué se podía hacer en Alabama para que más personas se vacunen, Ivey tuvo una respuesta también inesperada.

