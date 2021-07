Casi todos los casos nuevos de COVID-19 se dan entre personas que no han sido vacunadas

Estados Unidos ha superado los 20,000 nuevos casos de COVID-19 por cuarto día consecutivo, ya que la variante Delta altamente contagiosa persiste en ser la forma más común de coronavirus en el país.

La última vez que el país tuvo días consecutivos de casos que superaron los 20,000 fue en mayo, según los datos.

La doctora Rochelle Walensky, que dirige los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo el jueves que más de 9 millones de personas viven en condados donde los casos están aumentando y donde las tasas de vacunación son inferiores al 40%.

“Muchos de estos condados también son los mismos lugares donde la variante Delta representa la gran mayoría de virus circulantes”, dijo.

La variante Delta de COVID-19 ahora representa más de la mitad de los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos: el 52%. Casi todos los casos nuevos (99.7%) se reportan entre personas que no han sido vacunadas.

Early data suggest that the B.1.617.2 (Delta) variant now makes up more than 50% of U.S. #COVID19 cases. In some parts of the country, this percentage is higher, especially in areas with low vaccination. Get vaccinated as soon as possible. More: https://t.co/F4bAyObDp1 pic.twitter.com/aRKXvjcpvw — CDC (@CDCgov) July 9, 2021

En Mississippi, un estado con una tasa de vacunación baja, los funcionarios de salud instaron a las personas a evitar las multitudes.

Y en otras comunidades que dudan de las vacunas, hay nuevos esfuerzos para hacer retroceder la variante Delta alentando a más personas a vacunarse, informó Michael George para “CBS This Morning: Saturday”.

Organizaciones comunitarias están instando a vacunarse en los vecindarios de Louisville donde solo el 30% de los residentes han sido vacunados, con la esperanza de que los volantes y las conversaciones logren que más personas se vacunen.

El esfuerzo se produce a medida que aumentan los casos en 26 estados. Las tasas de hospitalización han aumentado en 17 estados, un 27% en Florida, casi exclusivamente entre los no vacunados.

#COVID19 cases are increasing, especially in the Southern, Midwestern, & Western regions of the U.S. The 7-day average of daily new cases is 13,859, up 10.8% from the week before. Get vaccinated to protect yourself & your community. More: https://t.co/gp6X4zTnBT pic.twitter.com/DECiaUZGkT — CDC (@CDCgov) July 7, 2021

Los rincones más lejanos de Utah también se ven muy afectados. “Estamos viendo personas que están extremadamente enfermas”, dijo el Dr. Greg Gardner, jefe de medicina de emergencia del Mountain West Hospital en Tooele, Utah a CBS News. “Mucho más enfermos de lo que estaban la mayor parte del tiempo en invierno”.

El 55% de todos los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna y casi la mitad de la nación está completamente vacunada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Dado que la pandemia persiste y el país aún no ha logrado la inmunidad colectiva, existen dudas sobre cuánto tiempo permanecerán protegidas las personas vacunadas. Son comunes las preguntas como: ¿Los 158 millones de estadounidenses completamente vacunados necesitarán una vacuna de refuerzo?

Americans who have been fully vaccinated against #COVID19 do not need a booster shot at this time. FDA, CDC, and NIH are engaged in a science-based, rigorous process to consider whether or when a booster might be necessary. Read full CDC/FDA statement. https://t.co/njQ4dLv8dW — CDC (@CDCgov) July 9, 2021

Tanto la FDA como los CDC dijeron que no el viernes; los completamente vacunados “no necesitan un refuerzo en este momento”.