Poncho de Nigris declara que procederá legalmente contra sus exempleadas domésticas

La polémica de Poncho de Nigris con sus ex empleadas continúa. Ahora, el influencer aseguró que procederá legalmente en contra de las empleadas domésticas que sacaron a la luz videos de sus vacaciones en Cancún.

El actor de 45 años se defendió de las acusaciones en su contra, asegurando que siempre ha tratado con bien a sus trabajadores domésticos. Además, agregó que por el contrario, fueron las mujeres quienes pusieron en riesgo a sus hijos al abandonarlos mientras él y su esposa trabajaban.

De Nigris aseguró que tanto él como Marcela Mistral, su esposa, trataron como integrantes de la familia a las trabajadoras y a pesar de ello las mujeres descuidaron su trabajo. La versión del actor asegura que las dos trabajadoras fueron llevadas a Cancún para que cuidaran de sus hijos mientras él y su esposa grababan contenido para sus redes sociales y al regresar a la habitación del hotel se dieron cuenta de que estaban solas, sin los niños.

“Estaban las dos sentadas en la cama.”, relató. “Entré con Marcela y les pregunté ‘¿y los niños? y me dicen ‘¿no estaban con ustedes?’, en ese momento se sintió un vacío, una angustia; Marcela empezó a gritar”, dijo de Nigris en el video que compartió a través de sus redes sociales.

De inmediato el matrimonio se apresuró a buscar a sus hijos, quienes estaban en una jardinera de un balcón en el noveno piso. Luego del incidente, las mujeres presentaron su renuncia. De Nigris aseguró que no les dijo nada más pero por dentro estaba muy enojado con ellas.

Las ex empleadas domésticas de Poncho de Nigris denunciaron en el programa Chisme No Like que habían sufrido maltrato por parte de sus ex empleadores calificándolas de déspotas y groseros.

Las mujeres además aseguraron que el día del incidente las trataron mal, fueron insultadas y atacadas. “Yo no he dormido desde ese día de Cancún”, dijo una de las mujeres al programa de Elisa Beristain y Javier Ceriani. “El señor Poncho nos aventaba pedradas habladas y si se me salieron lágrimas”, aseguró.

