¿Secuestrado y asesinado? Bombero de Texas fue encontrado muerto en Cancún; celebraba su aniversario de bodas

DALLAS – Un bombero del área de Arlington murió bajo circunstancias misteriosas en Cancún, México donde se encontraba con su esposa celebrando su décimo aniversario de bodas.

Sus familiares aseguran que fue secuestrado y asesinado mientras que las autoridades mexicanas no han dado detalles de la investigación sobre la muerte la víctima.

El Departamento de Bomberos de Arlington informó que Elijah Snow, miembro de esa división, murió en Cancún mientras se encontraba de vacaciones.

Familiares del oficial indicaron que éste habría sido secuestrado y asesinado en dicho viaje, pero su esposa, quien lo acompañaba, no puede asegurar con certeza o con pruebas que ese es el caso.

En declaraciones la esposa del bombero dijo que estuvieron tomando la madrugada que el oficial desapareció.

La esposa dijo que se despertó a eso de las 4 a.m. y notó que su esposo no estaba en la cama. Salio a buscarlo, pero no lo encontro.

La esposa contó que ella subió a la habitación y que su esposo se había quedado tomando en el bar del resort donde estuvieron hospedados.

El Procurador de Justicia del estado de Quintana Roo, confirmó la muerte del bombero y explicó que el cuerpo fue hallado en la ventana de un baño de otro hotel. ” La investigación continúa”, dijo el funcionario mexicano.

'He was an outstanding firefighter' 💔: The Arlington Fire Department is mourning the loss of Elijah Snow. He reportedly died while he was on a trip to Mexico. https://t.co/h0SVwlIilb

— WFAA (@wfaa) July 23, 2021