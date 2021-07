Vecinos de Los Ángeles afectados por explosión de pirotecnia recibirán $2,000 dólares en efectivo

Una organización no lucrativa de Los Ángeles anunció que 26 familias afectadas por la explosión de juegos pirotécnicos del mes pasado en el Sur-Centro de Los Ángeles recibirán una ayuda de $2,000 dólares en efectivo.

El anuncio de los pagos fue realizado junto con el alcalde angelino Eric Garcetti y el concejero Curren Price, quienes dijeron que el dinero saldrá de la organización Mayor’s Fund for Los Angeles.

Múltiples residentes sufrieron daños en sus casas y vehículos. La explosión dejó a 17 personas heridas, la mayoría de ellas oficiales del LAPD.

“Nada puede borrar el trauma que sacudió las vidas de estas familias, pero podemos animarlos un poco mientras llega más ayuda”, dijo Garcetti al indicar que los fondos son solo una medida rápida para mitigar los efectos de la explosión en los vecinos perjudicados.

Last night, I joined Councilmember @CurrenDPriceJr, @MayorsFundLA, and our non-profit partners to meet with those impacted by the 27th Street fireworks incident and provide additional cash assistance, hotel vouchers, meals, and support services. pic.twitter.com/wRIxNLJv6R

— MayorOfLA (@MayorOfLA) July 22, 2021