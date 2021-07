Atleta argelino se retiró de Tokio 2020: “No nos vamos a ensuciar las manos enfrentándonos a un israelí”

Los Juegos Olímpicos de Tokio ya han generado bastantes hechos curiosos. Desde una competidora que se desmayó en plena clasificación hasta un atleta argelino que decidió retirarse para no competir contra un israelí. Este es el caso de Fethi Nourine, yudoca que se retiró para no enfrentar a Tohar Butbul.

La decisión del atleta fue motivada por todos los conflictos políticos y sociales que llevan detrás las naciones. “No vamos a hacer que se alce la bandera de Israel y no nos vamos a ensuciar las manos enfrentándonos a un israelí“, expresó tajantemente el deportista de Argelia.

Algerian judoka Fethi Nourine has quit Olympics as he was told he would have to face Israeli judoka Tohar Butbul pic.twitter.com/h9N1DZvTDq

Sus declaraciones fueron respaldadas por su entrenador. “La causa palestina es más grande que todo esto. Nosotros rechazamos la normalización de las relaciones con Israel“, expresó en unos testimonios difundidos por BBC News.

En este sentido, el atleta fue sentenciado a volver a su país. El sorteo había establecido que Nourine se enfrentaría con el sudanés Mohamed Abdalrasool y luego, en la segunda ronda, al israelí quien fue el detonante de su decisión de abandonar.

El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Judo (FIJ), ha suspendido a Nourine y a Benikhlef luego de abandonar la competencia de los Juegos Olímpicos. Además, a ambos se le eliminaron sus acreditaciones y tendrán que devolverse a su país. “En total oposición a la filosofía de la Federación Internacional de Judo. La FIJ tiene estrictas políticas no discriminatorias que promueven la solidaridad como principio clave, reforzando los valores del judo”, expresó el ente.

Fethi Nourine and his coach Amar Benikhlef stated their withdrawal from the competition to avoid competing against an “#israeli” athlete during the #TokyoOlympics

The IJF opened an investigation into the case, leading to a temporary suspension of Nourine and Benikhlef. pic.twitter.com/XEfRyWNMmP

