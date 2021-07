Tokio 2020: atleta de Rusia se desmayó durante una competencia de tiro con arco en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciaron con una espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico. Los deportistas ya tienen luz verde para comenzar a ofrecer espectáculo. Sin embargo, otro componente que tiene este evento son los incidentes y ya ocurrió el primero de ellos, pero por suerte sin gravedad. La arquera rusa, Svetlana Gomboeva, se desmayó en plena competencia por las condiciones climáticas.

Feeling the 🥵

Russian archer Svetlana Gomboeva fainted in the Tokyo heat during the ranking event this morning.

Temperatures are expected to peak around 33 degrees Celsius today, with many at the venue seen trying to find shade to escape the heat. #Tokyo2020 #TokyoOlympics pic.twitter.com/O4QkLIenCc

