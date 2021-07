El posible final de un ídolo: Andrés Guardado asomó su retiro de las canchas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrés Guardado es uno de los futbolistas mas importante que aún goza de buena actualidad. El experimentado mediocampista tuvo que abandonar la concentración de la Copa Oro por una lesión. El mexicano está cerca de romper un récord de participaciones con su selección nacional, pero en el panorama amenaza el retiro.

“Si soy capaz de rendir a buen nivel y me ofrecen quedarme yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y lo afronto con esa ilusión porque posiblemente sea la última vez que viva todo, que juegue contra cada rival (…) cuando salió el calendario dije ‘muy posiblemente me retire del Betis contra el Real Madrid en el Bernabéu‘”, expresó el mexicano en unas declaraciones difundidas por Marca.

Como lo explicó el propio futbolista, este es su último año de contrato con el equipo de la primera división del fútbol español. Sin embargo, el jugador reconoce que las condiciones no son las mismas que en otras temporadas. La edad pasa factura y comienza a cambiar los roles en algunos jugadores que en otros momentos eran titulares indiscutibles semana a semana.

“Claro, contractualmente es la última (…) soy consciente, como cuando renové por dos años de mi edad, de que cuando va pasando el tiempo mi rol en el campo irá cambiando, fuera no tanto. Pero entendiendo eso, sé que dependo de mi rendimiento. Estoy tratando de ver en positivo el año que me queda, pero no cierro la puerta, uno de los objetivos es poder rendir al máximo nivel y por qué no ganarme una renovación“, explicó.

¿Andrés Guardado estará en Qatar 2020?

Para cuando se desarrolle la próxima Copa del Mundo, Andrés Guardado tendrá unos 36 años de edad. Evidentemente, el máximo deseo del azteca es poder estar en la máxima competición al nivel de selecciones. Sin embargo, el orgullo de un jugador con tanta trayectoria no le permite que sea convocado por su nombre, sino por sus actos, rendimiento y actualidad.

“No lo escondo, tengo la ilusión de estar en el Mundial y voy a pelear por estar ahí. Obviamente mi gran reto es ganarme mi lugar, no que me lo den. Por más trayectoria que uno tenga hay que demostrar que está al nivel de poder seguir representando a tu país en un torneo tan importante como es el Mundial“, concluyó el azteca.

