Andrés Guardado está cada vez más cerca de romper un récord con “El Tri”

Desde el año 2005 Andrés Guardado ha defendido los colores de “El Tri”. Su gran estado de forma física y su rendimiento con la selección mexicana lo han llevado a estar durante 167 partidos con el combinado azteca. El mediocampista del Betis, está cerca de convertirse en el futbolista con más partidos jugados con México.

El capitán de la selección de Gerardo Martino estaría a sólo diez partidos de poder igualar una marca histórica para la nación. El récord está bajo el poder del ex defensor, Claudio “El Emperador” Suárez, con 177 presentaciones.

