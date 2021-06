Celebra “El Tri”: en Bélgica autorizaron a Gerardo Arteaga para que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La selección mexicana sub-23 esta cada vez más cerca de comenzar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aún no se ha determinado el plantel completo que asistirá a la competición, pero el entrenador, Jaime Lozano, contará con una gran pieza en la defensa como Gerardo Arteaga, futbolista que recibió el permiso de su club en Bélgica.

El lateral izquierdo del KRC Genk sería una de las jóvenes figuras que representarán al combinado azteca. Arteaga viene de disputar 29 partidos en la temporada del fútbol europeo.

En una entrevista realizada por TUDN, el futbolista de 22 años de edad reveló que su directiva finalmente decidió concederle el permiso y podrá estar representar a “El Tri” en los Juegos Olímpicos.

“Si, lo que yo sé es que mi club autorizó que yo pudiera ir a los Juegos Olímpicos y la verdad tengo muchas ganas de ir ahorita que doy la edad, porque tal vez es una experiencia que se da una vez en la vida”, expresó el lateral.

El ex futbolista del Santos Laguna, no ocultó su deseo de poder asistir a la justa olímpica. “ La verdad es que estoy muy ansioso de que llegue esa fecha y espero primero que me convoquen, porque no hay nada seguro todavía. No ha salido la convocatoria ni nada, pero si estoy muy ansioso y con muchas ganas de poder ir”, confesó.

La constancia de Arteaga

El lateral mexicano disputó más de 2,000 minutos en la temporada. El ex futbolista del Santos Laguna ha participado en 29 partidos en la temporada 2020/2021. Durante esa cantidad de encuentros el internacional mexicano repartió cuatro asistencias y marcó un gol.

