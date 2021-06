Colombia Vs Argentina: el fuerte choque de Yerry Mina que dejó sin conocimiento a Emiliano Martínez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El duelo entre Colombia y Argentina, además de la épica remontada del conjunto cafetero, dejó unas imágenes preocupantes. Durante el minuto 33 del primer tiempo, el defensor colombiano, Yerry Mina, protagonizó un duro choque contra el arquero de la selección albiceleste, Emiliano Martínez. El impacto dejó al guardameta sin conocimiento por algunos instantes y produjo su sustitución.

tremendo topetazo de Mina a Dibu Martínez 😥#VamosArgentina pic.twitter.com/3fuUxkHG2c — Argentina Gol (@BocaJrsGol1) June 8, 2021

Cada vez son más valiosos cada uno de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En este sentido, los futbolistas se dejan todo sobre el campo de juego. Un ejemplo de ello, fue el fuerte impacto que sufrieron Mina y Martínez, sin temor a jugarse la plenitud física.

Argentina Goalkeeper Emiliano Martinez down in pain after a clash with Yerry Mina. pic.twitter.com/e120wp4SGg — infosfcb (@infosfcb) June 8, 2021

Emiliano Martinez pudo tener control de una pelota que iba rifada al área. Sin embargo, el defensor colombiano llegó a destiempo y su impulso no le permitió frenar la jugada. Bajo este incidente, Mina fue amonestado con una tarjeta amarilla, pero la peor parte se la llevó “Dibu” Martínez que, incluso, tuvo que ser retirado en camilla.

“Estoy bien, mejor. Fue un golpe duro. Los doctores hicieron un gran trabajo. Me sacan porque perdí el conocimiento, me golpeé fuerte la nuca. Era mi segundo partido en la selección y no quería salir (…) gracias a todos por su preocupación. Esto sigue”, expresó el jugador tras el partido.

Dibu Martínez, en exclusiva con TyC Sports: "Estoy mejor, fue un golpe duro y los doctores hicieron su trabajo. Recién me entero que nos empataron en la última y queda un sabor amargo". #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/nD578OyFyL — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2021

Para tranquilidad de los espectadores, el futbolista no sufrió ninguna consecuencia mayor luego del impacto, más allá del golpe. “Los estudios realizados al arquero Emiliano Martínez han arrojado resultados satisfactorios. El futbolista del Aston Villa regresa sin problemas a Buenos Aires junto al resto del plantel“, explicó el parte médico de la selección albiceleste.

Este encuentro apenas era el segundo partido oficial de Emiliano Martínez en el arco de la selección. Pese a que fue sustituido, durante el poco tiempo que ha estado en cancha, el guardameta ha demostrado seguridad y puede ser la principal opción para defender la portería de Argentina en la próxima Copa América.

