Hispana dedicada a proteger a niños es acusada de matar a sus dos hijos en Las Vegas

Una nueva tragedia de niños pequeños asesinados en sus propias casas ha vuelto a sacudir a Las Vegas, luego que su padre encontró los pequeños cuerpos sumergidos en tinas y a la madre hispana desaparecida a principios de semana.

Un niño de 4 años y una bebé de solo 1 año murieron ahogados presuntamente por Jovan Paris Trevino, de 33 años, quien más adelante fue arrestada y acusada de doble asesinato en la vecina ciudad de Henderson.

Para hacer este caso aún más perturbador, Trevino era empleada de una agencia de gobierno que se dedica a proteger a niños víctimas de abuso doméstico.

Bullhead City Police arrested Jovan Paris Trevino, 33, at Western Arizona Regional Medical Center (WARMC) on Tuesday, July 20, 2021 on a fully extraditable nation-wide felony warrant issued by the Henderson Police Department for two counts of murder. pic.twitter.com/D5yw2NGADe

La tragedia ocurrió la misma semana en que la oficina forense del Condado Clark indicó que un niño de California asesinado por su madre murió por estrangulación.

La sospechosa fue localizada en Arizona, a donde fue por cuenta propia tras matar a los niños para internarse en una clínica de Bullhead City, según la información oficial reportada por medios locales.

La noche del lunes, las autoridades respondieron a una emergencia en la casa ubicada en la cuadra 700 de Calamus Palm Place luego que el padre de los niños y exprometido de Trevino los encontró sin vida en tinas separadas.

Christopher Fox demostró increíble entereza al hablar sobre el trágico incidente con el canal local FOX5, revelando que planeaba llevar a su hijo Christopher III a ver la película ‘Space Jam’ esta semana. La niña se llamaba Gihanna.

“Mis dos hijos siempre estaban sonriendo. Si yo había tenido un mal día, ellos sabían cómo convertirlo en uno bueno”, dijo el hombre que este mes había estado viviendo en otra casa debido a una orden de protección temporal en su contra por violencia doméstica.

The mother accused of killing her two children worked for a local child welfare agency that works to protect children from abuse and neglect. @DrewJandre has the details.

MORE: https://t.co/oF4oYavzvW pic.twitter.com/fRBLjTlkXM

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 22, 2021