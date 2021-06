Acusan a hispana de Los Ángeles de matar a sus tres niños y revelan que éstos presentaban señales de estrangulamiento

Sandra Chico, la mujer de 28 años cuyos tres hijos pequeños fueron encontrados sin vida en una casa del Este de Los Ángeles, ha sido acusada de triple asesinato.

George Gascón, fiscal general del Condado de Los Ángeles, anunció los cargos en contra de Chico, quien fue arrestada el lunes horas después de que las autoridades llegaron a la casa localizada en la avenida Ferris solo para encontrar a los tres niños muertos. El presunto asesinato ocurrió mientras el padre de los niños se encontraba en el trabajo.

La sospechosa, que recibió tres cargos de asesinato y uno de agresión de un niño para causar su muerte, tenía programado escuchar la lectura de cargos más tarde este miércoles.

“En un instante, se llevaron la vida de tres inocentes niños y nos sentimos decaídos”, dijo Gascón en un comunicado. “Nada es más descorazonador que la trágica traición de un padre que falla en proteger a sus niños”.

En el mismo comunicado se estableció que las edades de las víctimas eran las siguientes: Mia de 3 años, Mason de 2 años y Milan de 1 mes.

