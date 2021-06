La hispana sospechosa de matar a sus tres niños en Los Ángeles lo habría hecho mientras su esposo trabajaba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La madre de los tres niños hispanos que fueron encontrados sin vida el lunes en una casa del Este de Los Ángeles fue arrestada y su fianza fue establecida en $2 millones de dólares, informaron las autoridades este martes.

Sandra Chico, de 28 años, es sospechosa de haber matado a sus tres pequeños en la casa localizada sobre la cuadra 600 de Ferris Avenue, en el Este de Los Ángeles. Las autoridades siguen buscando evidencia en la residencia, la cual tiene un trampolín infantil en el patio.

28-year-old mother Sandra Chico arrested on suspicion of murder after her 3 young children — a baby and two toddlers — were found dead in their East LA home, authorities said. Chico's bail set at $2 million https://t.co/LAiIHHhz6E — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 29, 2021

La oficina forense identificó a las víctimas: la niña Mia Camila Rodríguez, de 4 años; el niño Mason Mateo Rodríguez, de 3 años, y el bebé Milan Mateas Rodríguez, de apenas 1 mes de nacido, informó ABC7.

Just moments ago an East LA man dropped off a lit candle to add to the 3 already there for the 3 young children found dead in their home yesterday. @ABC7 pic.twitter.com/WfokMRk0kf — Tony Cabrera (@abc7tony) June 29, 2021

Según el mismo canal de TV, la abuela paterna de los niños dijo que el padre se encontraba en el trabajo al momento de la tragedia alrededor de las 12:45 pm del lunes.

La causa de sus muertes no ha sido revelada, pero sus cuerpos presuntamente no mostraban señales obvias de maltrato físico y no existían reportes de abuso infantil relacionados con la familia.

El caso es muy similar al de una mujer hispana que mató a sus tres hijos, incluyendo un bebé, en un apartamento de Reseda, al noroeste de Los Ángeles. Ella aseguró que lo hizo para “protegerlos” del abuso sexual del padre.