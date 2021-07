Niño hispano de California asesinado en Las Vegas murió por estrangulación, dice forense

Las autoridades del Condado Clark, en Nevada, informaron este jueves que el niño Liam Husted, presuntamente asesinado por su madre, murió a consecuencia de estrangulación.

La muerte del niño hispano de 7 años, cuyo cadáver fue encontrado a finales de mayo en una zona remota de Las Vegas, ha captado la atención e indignación del público en Nevada y en San José, California, de donde era residente.

La oficina forense del Condado Clark dijo que el niño murió el 28 de mayo y que fue un homicidio.

Samantha Moreno Rodríguez, la madre, confesó hace algunas semanas ante un juez que ella lo mató al estrangularlo, lo cual hoy ha sido confirmado.

#BREAKING Samantha Moreno-Rodriguez made her first court appearance in Las Vegas virtually this morning. The DA says she confessed to strangling her 7-year-old son Liam Husted to death and then left him naked in the desert. She was denied bail. More details at noon on @News3LV pic.twitter.com/aTMoffPMom

— Kyle Wilcox (@KyleNews3LV) June 30, 2021