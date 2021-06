Acusada de matar a su hijo en Las Vegas le dijo a amiga que iría a esa ciudad a celebrar su cumpleaños

La mujer hispana acusada de matar a su hijo de 7 años en Las Vegas intercambió mensajes de texto con una amiga acerca de viajar a dicha ciudad para celebrar su cumpleaños.

El canal FOX5 de Las Vegas reportó el intercambio que Samantha Moreno Rodríguez, quien aún se encuentra arrestada en Colorado mientras se realiza su extradición a Nevada, tuvo con su amiga el 17 de mayo según documentos oficiales.

Samantha Moreno-Rodriguez awaits extradition to Las Vegas to face a Murder charge for the death of her son. pic.twitter.com/RxXcWGyn9N

El cadáver del niño Liam Husted fue encontrado el 28 de mayo por unos “hikers” en un sendero de Mountain Springs, al suroeste de Las Vegas. Estaba desnudo y presentaba múltiples lesiones, pero las autoridades aún no han dado a conocer la causa de su muerte.

El niño tenía necesidades especiales según familiares.

The father of Liam Husted, 7, the boy from San Jose whose body was found by hikers on a Southern Nevada trail, spoke at his son's vigil on Thursday. https://t.co/4c5fEQdvOg pic.twitter.com/fHDuwHEP2x

— ABC30 Fresno (@ABC30) June 12, 2021