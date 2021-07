Michael B. Jordan prepara su propio Superman para HBO Max

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella Michael B. Jordan está desarrollando su propio Black Superman de la mano con HBO Max. De acuerdo a información de Collider, El actor está trabajando junto con la plataforma de streaming para esta nueva versión del héroe.

El también productor de 34 años y la empresa ya han contratado un escritor para que trabaje en el guion. Los detalles aún no son claro sin embargo se sabe que será una serie limitada; los detalles sobre cuál será su historia o el elenco siguen sin revelarse. La productora detrás de todo es Outlier Society que se ha encargado de films como Tom Clancy’s Without Remorse (2021), Just Mercy (2019) y Fahrenheit 451 (2018).

Si bien el universo cinematográfico de DC Comics se ha encargado de relacionar al superhéroe con la versión de Clark Kent, lo cierto es que se espera que el proyecto de Michael B. Jordan vaya enfocado hacia la historia de Val-Zod, un kryptoniano enviado a la Tierra junto con otras naves espaciales antes de la destrucción de su planeta natal.

Por su parte, la periodista Jamie Broadnax afirmó que, si bien al principio Michael B. Jordan fue relacionado con Warner Bros. y su deseo por hacer que Clark Kent fuera de raza negra, una fuente cercana al actor aseguró que Jordan no quería hablar de la posibilidad de realizar racebending (cambiar el sexo, la identidad de género o el color de piel a los personajes) a Kal-El, sino que estaba más interesado en centrar el proyecto en Val-Zod,

“Es importante que las personas se vean a sí mismas en roles que normalmente no verían”, dijo Michael B. Jordan a The Hollywood Reporter. “Para un niño o alguien que no pensó que eso fuera algo que pudieran lograr, cambia las cosas, se ponen a pensar y a soñar despiertos con ello”.

El actor ahora está preparando su debut como director con Creed III, además también está desarrollando la película Static Shock para Warner Bros. y el remake de The Thomas Crown Affair para MGM. Habrá que esperar a que poco a poco se revelen los detalles de la versión de Superman de Michael B. Jordan.

