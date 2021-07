Alexa Moreno, de sufrir bullying por su físico a pelear medalla por México en Tokio 2020

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando la gimnasta de Tijuana Alexa Moreno cautivó la atención de los espectadores en los Juegos Olímpicos de Río 2016, no fue por su actuación deportiva sino por su físico. Y es que a través de las redes sociales, la oriunda de Baja California sufrió de bullying debido a que la señalaron de “gorda”.

Imágenes del dibujo animado, Peppa pig, y tweets alusivos a que disputa una competencia de comer hot dogs fueron el tipo de burlas que Alexa padeció. Aun así, Moreno nunca dejó de trabajar en su disciplina.

Las duras críticas en Río 2016

Pese a que fue la única gimnasta de México en participar en los Juegos Olímpicos disputados en Río de Janeiro, Brasil, los espectadores la atacaron por sus físico. Ante los señalamientos y burlas, Alexa comentó a la BBC: “En un punto llegué a creer que de veras no me veía tan bien. Pero luego pensé que los que hablaban así de mí no me conocían”.

Ser blanco de burlas fue duro para asimilar, y así lo dio a conocer a La Afición: “Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente“. Fueron dos años en los que paso desapercibida hasta que volvió a los escenarios a ganar una medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Artística de 2018 en Qatar.

Ante las críticas, tambié fue tajante y resaltó sus orígenes: “Soy mexicana y luzco como mexicana. No pueden esperar ver a una rubia”.

Tokio 2020, el gran reto

Este domingo volvió a destacar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras alcanzar la final de salto de caballo de la gimnasia artística. De esta manera, Moreno ingresó en el grupo de ocho que disputarán una medalla. Entre ellas, también se destaca la presencia de la estadounidense Simona Biles.

Si bien no pudo rendir el all-around (competencia de todos los aparatos) a causa de las imprecisiones, la final de salto es una de sus especialidades.

Cuándo será la final para Alexa Moreno

El próximo domingo 1 de agosto la mexicana peleará una medallas en salto de caballo.